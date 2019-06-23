ركّز قائد قوة الدفاع الجوي التابع للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، خلال استقباله رئيس الجانب العراقي في اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين البلدين اللواء طارق عباس ابراهيم عبدالحسين، على أنّ "لإيران والعراق الكثير من الأمور والأسباب الداعية للوحدة والتضامن والعمل من أجل تعزيز القدرات الإسلامية في المنطقة، حيث انّ المشتركات الدينيّة تعدّ من أهمّ هذه الأسباب".
وشدّد على أنّ "إيران والعراق هما جزءان من جسد الأمة الإسلامية الواحدة والعالم الإسلامي، حيث انّ الحدود السياسيّة والجغرافيّة لا يمكنها أن تفصل بينهما"، معلنًا "أنّنا على استعداد عبر تشكيل لجان خبراء لتوفير الأرضية وتطوير التعاون المتبادل في جميع المجالات".
وأكّد أنّ "الدفاع الجوي الايراني وبالاعتماد على خبراء البلاد في مجال التصنيع والدعم التقني لمنظومات الدفاع الجوي، على استعداد كامل لتوفير حاجات الدفاع الجوي العراقي في جميع التخصّصات".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الدفاع الجوي الايراني: مستعدون تماما لتطوير التعاون مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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