جنبلاط: المؤتمر تلوَ المؤتمر والوعود تلوَ الوعود وفلسطين تضيع

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى انه "منذ مئة عام ونيف اتى من شجعنا على اطلاق الرصاصة الاولى، ومنذ ذلك الوقت ونحن نلهث للحاق بها، فكانت النكبة وكانت النكسة والمؤتمر تلوَ المؤتمر والوعود تلوَ الوعود و​فلسطين​ تضيع". اضاف جنبلاط في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ تذكروا قول الشاعر فينا "بسيفك ام بسيف الانكليزي دخلت بلاد ​الشام​ easy".

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