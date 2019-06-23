ترامب: لم ألغ الضربة العسكرية على إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي قال إنه أجل تنفيذ الضربة

وجاءت التغريدة، بعد ساعات من إعلان ترامب، أن واشنطن ستفرض حزمة جديدة ومشدّدة من العقوبات على طهران غداً الاثنين. كما شدد ترامب على ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن سياسة العقوبات تؤتي ثمارها.

وكتب الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر "سنفرض عقوبات إضافية مشددة على إيران الإثنين"، مضيفاً "لا يمكن لإيران أن تملك أسلحة نووية".

وأوضح أنه "لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية! في ظل خطة (الرئيس السابق باراك) أوباما الفظيعة، كانوا في طريقهم إلى النووي في سنوات قليلة، والتحقق الحالي غير مقبول. نحن نضع عقوبات إضافية كبيرة على إيران يوم الاثنين".

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وكان ترامب قال إنه سيفرض عقوبات إضافية على إيران، وإن العمل العسكري ضد إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة.

وأوضح ترامب، في مؤتمر صحافي، أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منتجع كامب ديفيد لإجراء مشاورات حول إيران.

وأردف الرئيس الأميركي قائلا: آمل أن يتمتع النظام الإيراني بالذكاء الكافي لمراعاة مصالح شعبه.