شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ممتاز دسوقى: مبادرة صندوق تحيا مصر "دكان الفرحة" أسعدت الفقراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بدور صندوق تحيا مصر وجهوده بمبادرة "دكان الفرحة"، واصفا إياها بأنها أدخلت الفرحة على القلوب بتوزيع آلاف القطع من الملابس والمفروشات الجديدة لـ100 عروس من اليتيمات، بالإضافة إلى الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجًا مجانًا.

وأكد دسوقى، أنه منذ إنشاء الصندوق منذ خمس سنوات ظهر دوره وإنجازاته، من خلال مشاركته بالعديد من المبادرات مثل فك كرب الغارمات، ودعم المرأة المعيلة، وساعد فى شفاء 380 ألف مريض من فيروس، كما ساهم الصندوق فى قيادة الشباب، وقامت بتدريب 500 شاب وشابة بتكلفة 20 مليون جنيه، انطلاقا من دوره فى تحقيق حياة كريمة للإنسان المصرى.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الصندوق يساهم أيضا فى العمل فى تطوير القرى الأكثر فقرا، وتوفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة، حيث يساهم فى إنشاء 250 ألف وحدة سكنية لهم، كما قام برفع كفاءة الطرق وتطوير المراكز بسيناء بتكلفة 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة القرى الأولى بالرعاية، وتحسين المستوى الاجتماعى والمعيشى لمواطنيها، بالإضافة إلى دوره فى دعم المشروعات الوطنية والمشاركة فيها.

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