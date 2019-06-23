شكرا لقرائتكم خبر عن قطريلكيس يكشف حجم الفساد القطرى فى تنظيم مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريلكيس، عن الفضائح المتتالية لنظام قطر فى الرياضة بعد تكشف الفساد حول ملف حصول قطر على تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم عام 2022، نتيجة رشاوى قدمتها لمسئولي الاتحاد الدولي للعبة، تتزايد الدعوات المطالبة بسحب شرف تنظيم المونديال من الإمارة الخليجية.

الموقع استند فى تقرير له بالفيديو عن صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، والتى أكدت في تقرير لها أن قطر هي المتهم الأول في تلك القضية، داعية إلى محاسبة أمير قطر وناصر الخليفي، ذراعه الأيمن في الدبلوماسية الرياضية، ورئيس نادي باريس سان جيرمان.

وأوضح الموقع أن الفساد الرياضي بالدوحة في نظام إصدار التراخيص، والعمليات المالية المشبوهة التي تتميز بها الإمارة للحصول على المسابقات الرياضية، دون الكفاءة الحقيقية على الأرض ، وأن الدبلوماسية الرياضية والفساد في قطر أمر مثير للاهتمام بسبب مزيجهما، مدللة على ذلك بنموذج ناصر الخليفي، الذي احتجزته السلطات الفرنسية للسماع إلى أقواله في 23 ماي الماضي، فهو في نفس الوقت رئيس نادي باريس سان جيرمان، وشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية التليفزيونية، وشركة بوردا سبورت لصناعة المنتجات الرياضية، وصندوق الثروة السيادية في قطر، الذي يغطي جميع استثماراتها الرياضية.