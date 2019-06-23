الجزائري “سولكينغ” يحمل علم “البوليساريو”.. و يوضح للمغاربة تفاصيل ما حصل

اعتذر المغني الجزائري سولكينغ” للجمهور المغربي، ليلة أمس السبت، بعد رفعه علم الكيان الوهمي المسمى “البوليساريو”، في سهرة باسبانيا.

وأوضح سولكينغ في مقطع فيديو نشره بعد الضجة التي خلقها مقطع آخر يظهر فيه يحمل علم البوليساريو إلى جانب علم الجزائر، (أوضح) أنه كان يعتقد أن العلم يعود لفلسطين.

وفند سولكينغ، بتوضيحه هذا، أطروحة أن الفيديو لا يعود للفنان الجزائري، والتي دافع بها معجبوه عنه.

وأضاف سولكينغ أن الحفل الذي أحياه بمدينة بيلباو هو من تنظيم شخص مغربي، وقد سلمه الجمهور أعلام المغرب والجزائر وعلما آخر شبيها بعلم فلسطين، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أنه يعود للبوليساريو.

وقال سولكينغ، إنه لا يفهم في السياسة أصلا. هذا، وخلف انتشار مقطع فيديو لسولكينغ يحمل فيه علم البوليساريو، موجة غضب في المغرب، البلد دائم الحضور فيه.