الـ”كاف” يعين حكما روانديا لإدارة أولى مباريات “الأسود” في “الكان” أمام ناميبيا

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الحكم الرواندي لويس هاكيزيما، من أجل إدارة المباراة، التي ستجمع اليوم الأحد، بين المنتخب المغربي ونظيره الرواندي، في المباراة الأولى عن المجموعة الرابعة، لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تقام حاليا في الديار المصرية.

وسيساعد هاكيزيما، الحكم المساعد الأول جيلبيرت غيليوت، من كينيا، ومارك سونكو من أوغندا، فيما سيكون السينغالي إيسا سي، هو الحكم الرابع.

وستقام هذه المباراة على الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المغربي والرابعة والنصف بالتوقيت المحلي المصري، على أرضية ملعب “السلام” في العاصمة المصرية القاهرة.

ويرغب المنتخب الوطني، في البصم على بداية جيدة في دور المجموعات، تمنحه دفعة معنوية مهمة، وذلك قبل خوض باقي المباريات، عن المجموعة الرابعة، والتي ستجمعه في المباراة الثانية، مع جنوب إفريقيا، والكوت ديفوار، في المباراة الثالثة.