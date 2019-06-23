محاولة انقلاب في إثيوبيا.. مقتل رئيس هيئة الأركان على يد حارسه الشخصي

تعرض الرئيس آبي أحمد، اليوم الأحد، لمحاولة انقلاب، بعدما قتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الاثيوبي، على يد مقرب منه.

ونقلت وكالات الأنباء، ان رئيس أركان الجيش الإثيوبي، تعرض للقتل اليوم الأحد، حين أطلق حرسه الشخصي النار عليه بعد ساعات من محاولة انقلاب في ولاية أمهرة التي قتل رئيسها المحلي أيضا، وفق ما أعلنت متحدثة باسم رئيس الوزراء.

وقالت المتحدثة للصحافة إن “فرقة قتل” يقودها رئيس الأمن في أمهرة، اقتحمت اجتماعا بعد ظهر أمس السبت، فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة وجرحت مسؤولا كبيرا آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها “هجوم منسق”.

يشار إلى أن إثيوبيا كانت قد طوت صفحة القتال وفتحت بقياجة رئيسها الجيدد آبي أحمد صفحة جديدة مع جيرانها بعد سنوات من الحروب، وأصبحت تمثل نموذجا للسلم في المنطقة، ليعود شبح الانقلابات والقتل ليحوم حولها هذا الأسبوع.