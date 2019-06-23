مفاجأة لاغتيست للجمهور في موازين.. صعود فنان مغربي رفقته على منصة السويسي-فيديو

أتاح الفنان المغربي الفرنسي، “لاغتيست” ، الفرصة لمغني الراب الشاب سفيان حاري، للصعود رفقته على منصة “أو إل إم السويسي”، بمهرجان موازين إيقاعات العالم.

وفاجأ لاغتيست، الجمهور، بصعود حاري رفقته، و تقديمهما عملهما المشترك بعنوان “حراكة” ، والذي يتحدث عن ظاهرة الهجرة السرية، ورغبة الشباب في العبور إلى الضفة الأخرى.

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وكان لاغتيست قد صرح في الندوة الصحفية، صباح اليوم، في جواب على سؤال “اليوم 24” ، أن عدم الظهور رفقة حاري بشكل متكرر، هو بسبب البعد الجغرافي، مشيدا بموهبته في الغناء، قبل أن يفاجئ الجميع بإشراكه في حفله.

يذكر أن حاري يشارك بدوره في موازين، وسيكون له لقاء مع جمهور منصة سلا، يوم الأربعاء المقبل.