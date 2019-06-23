في يوم واحد.. تسجيل ثلاث حالات انتحار في طنجة -التفاصيل

شهدت مدينة طنجة أمس السبت، تسجيل حالتي انتحار، ومحاولة انتحار فاشلة، في مناطق مختلفة بالمدينة.

وتشير المعطيات المتوفرة، أن شابا يبلغ من العمر 21 عاما، وضع حدا لحياته عبر لف حبل على عنقه، داخل محل لصنع المفروشات المنزلية، فيما أقدم رجل يبلغ من العمر 60 عاما على الإنتحار داخل منزله لأسباب مجهولة.

من جهة ثانية، تم نقل السيدة إلى قسم المستعجلات في الساعات الأولى من الصباح، إلى إحدى المصحات الخاصة، بعد محاولة انتحارها عبر تناول مادة سامة، غير أن انتباه أسرتها لها عجلت بإسعافها وإنقاذ حياتها.