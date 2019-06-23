مصر: أنباء عن دخول حازم أبو إسماعيل بغيبوبة في معتقله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" الإسلامي المصري، أمس الإثنين، نقلا عن مصادر حقوقية وصحافية، إن الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، دخل في غيبوبة بعد الاعتداء عليه من قبل السجانين، داخل محبسه في سجن العقرب سيء السمعة.

وذكر الموقع أن ذلك يأتي وسط حملة تنكيل طالعت آلاف المعتقلين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، ومن ضمنهم أبو إسماعيل، للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، الذي توفي أثناء جلسة محاكمة الأسبوع الماضي.

وكانت محكمة النقض قد أيدت الشهر الماضي، قوبة السجن 5 سنوات بحق أبو إسماعيل و5 آخرين، إثر إدانتهم بـ"التحريض" و"حصار محكمة مدينة نصر" في 19 كانون أول/ ديسمبر عام 2012 (إبان حكم محمد مرسي) ورفضت الطعون المقدمة.

وترجع أحداث الواقعة إلى العام 2012، عندما قام أعضاء مؤيدون لأبو إسماعيل بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر، للمطالبة بإخلاء سبيل أحد المؤيدين له، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب اتهامه بحيازة سلاح آلي دون ترخيص.

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وتم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في 20 شباط/ فبراير 2016.

ويعدّ هذا الحكم هو الثالث والنهائي بحق أبو إسماعيل، بعد تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية "تزوير جنسية والدته" في نيسان/ أبريل 2015، والحبس عاما بتهمة إهانة القضاء في كانون أول/ ديسمبر 2014، وفق مصدر قانوني.

ويذكر أن أبو إسماعيل، وهو داعية سلفي، يعتبر من معارضي السلطات الحالية في مصر، وتم توفيقه عقب الإطاحة بمرسي في 3 تموز/ يوليو 2013.