اعتقال 70 شخصا تظاهروا أمام "نيويورك تايمز" بسبب التغير المناخي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة الأميركية 70 متظاهرا في مدينة نيويورك، اليوم الأحد، إثر إغلاقهم شارعا رئيسيا في المدنية، احتجاجا على التغطية "الضعيفة" لصحيفة "نيويورك تايمز" الشهيرة، لمواضيع تغير المناخ.

وطالب المحتجون خلال المظاهرة، الصحيفة بتخصيص حيز أكبر في سياسة نشرها، لظاهرة تغير المناخ، من أجل خلق الوعي حولها لدى الرأي العام.

(أ ب)

وقالت المتحدثة باسم المحتجين، الناشطة إيفي موشير، إن تغير المناخ يستدعي التحرك بشكل عاجل، داعية الصحيفة إلى نشر أخبار يومية حول الظاهرة.

وعلى إثر اندلاع فوضى أثناء المظاهرة، التي شارك فيها عشرات النشطاء، أوقفت الشرطة الأشخاص المذكورين آنفا، حسب بيان صادر عنها.