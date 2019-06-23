بولتون: إيران مستمرة في تجاربها النووية وتهديداتها لأمن المنطقة

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العين الإخباريةالأحد 2019/6/23 12:21 مساء بتوقيت أبوظبي
جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن صبر الولايات المتحدة الأمريكية على إيران ليس ضعفا.
وقال بولتون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو في القدس: " على إيران أن تخطيء في تفسير صبر وحكمة الولايات المتحدة الأمريكية عليها بأنه ضعف".
وأضاف "إيران تواصل السعي للحصول على السلاح النووي وتهديداتها فاقت الحدود".
مستطردا: "كما أنها (إيران) تواصل بناء قدرات في سوريا والعراق وتزود قوات معادية في هذين البلدين إلى جانب لبنان واليمن وأفغانستان بصواريخ وأسلحة متطورة".
المسؤول الأمريكي حذر من أن إيران تواصل الأعمال العدائية" ضد حلفائنا في الخليج وضد المسؤولين والمصالح الأمريكية في الشرق الاوسط"، معتبرا أن "هذه ليس إشارات لدولة تسعى للسلام".
بولتون جدد التأكيد على أن القوات الأمريكية قوية وجاهزة، بقوله : "كما قال الرئيس (دونالد) ترامب فإن قواتنا قوية وحديثة وجاهزة وهي حتى الآن الأفضل في العالم".
وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على إيران، وصفها بولتون بـ"المهمة"، وتابع في هذا السياق: "لا يمكن لإيران أن تحوز على السلاح النووي أبدا ، ليس ضد الولايات المتحدة الأمريكية ولا ضد العالم".
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن عقوبات إضافية ضد إيران، غدا الإثنين.
ويوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران، غدا الإثنين.
إعلانٌ يأتي بعدما تراجع ترامب في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران ردا على إسقاطها طائرة أمريكية مسيرة.
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