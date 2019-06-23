قوة مشتركة بغرب أفريقيا تعلن مقتل 42 داعشيا بمنطقة بحيرة تشاد

أعلنت قوة مشتركة في غرب أفريقيا، الأحد، مقتل 42 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة بحيرة تشاد في 21 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تضم جنود من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، في بيان، إنها قتلت الإرهابيين أثناء اشتباكات في جزيرة دورون نيرا ببحيرة تشاد.

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يشار إلى أن شمال تشاد على الحدود مع السودان وليبيا والنيجر منطقة غير مستقرة في الساحل وغير مأهولة يصعب السيطرة عليها.

وأقامت مجموعات تشادية إرهابية عدة قاعدتها في جنوب ليبيا، حيث تتخذه منطلقا للتوغل في أراضي تشاد.

ومطلع مارس/آذار الجاري، استعاد الجيش التشادي مواقع عدة للتنقيب عن الذهب في هذه المنطقة لحساب الحكومة، أعقبها إعلان إغلاق الحدود مع ليبيا.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، تسلل إرهابيون من ليبيا إلى شمال شرقي تشاد، وأسهمت ضربات فرنسية في وقف تقدمهم.