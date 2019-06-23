زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب منطقة سكنية نائية في شمال كاليفورنيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قياس قوة أحد الزلازل

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد خمسة كيلومترات إلى الجنوب الغربي من تجمع بتروليا السكني الصغير في شمال كاليفورنيا مساء يوم السبت.

ووقع الزلزال على عمق 9.4 كيلومتر.

ولم ترد أية تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

ويقدر عدد سكان بتروليا التي تقع في مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو في منطقة برية وعادة ما تشهد نشاطا زلزاليا.