الان تتابع مسؤول إماراتي على تويتر: لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 11:52 ص, 23 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الأزمة المحتدمة تتطلب اهتماما جماعيا ابوظبي- الخليج 365: قال مسؤول إماراتي على موقع تويتر اليوم الأحد أنه لا يمكن احتواء التوترات في الخليج إلا سياسياً. وقال ان الأزمة المحتدمة تتطلب اهتماما جماعيا، وقف التصعيد أولا وإيجاد حلول سياسية.

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