البرلمان الإيراني يقر قانون “استعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين”

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

صادق البرلمان الايراني، اليوم الأحد، على الخطوط العريضة لمشروع قانون “استعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ( فارس) أن 171 نائباً صادقوا لصالح مشروع القانون وعارضه 15 نائباً.

وحسب الوكالة ، امتنع سبعة نواب عن التصويت من اجمالي 229 نائبا حضروا الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم.