الان تتابع البرلمان الإيراني يقر قانون “استعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:
صادق البرلمان الايراني، اليوم الأحد، على الخطوط العريضة لمشروع قانون “استعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين”.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية ( فارس) أن 171 نائباً صادقوا لصالح مشروع القانون وعارضه 15 نائباً.
وحسب الوكالة ، امتنع سبعة نواب عن التصويت من اجمالي 229 نائبا حضروا الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الإسلامي في إيران اليوم.
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