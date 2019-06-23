الان تتابع مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي في محاولة انقلابية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أديس أبابا - الخليج 365: قتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، اليوم، بعدما أطلق أحد الحراس النار عليه، خلال محاولة انقلابية في إقليم أمهرة، حسبما ذكر تليفزيون إثيوبيا. وأفادت وسائل إعلام رسمية أن رئيس أركان الجيش الإثيوبي قُتل برصاص حارسه الشخصي في محاولة انقلاب.

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