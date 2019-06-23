ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09%، عند 14056 نقطة.
وارتفع مؤشرEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.
وكان المؤشر الرئيسي تراجع بنسبة 0.63% عند مستوى 14043 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.
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