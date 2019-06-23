الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق داخل عقار في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، على حريق نشب بعقار بمنطقة الأهرام بمدينة بنها، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بعقار بمنطقة الأهرام بمدينة بنها.

جري الدفع بـ4 سيارات إطفاء، والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.