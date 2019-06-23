مع عدم الاحتفاظ بـ"المصرية".. السماح لـ23 مواطنًا بالتجنس بالأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأحد، قرارًا لوزير الداخلية بشأن السماح لـ23 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. وإلى نص القرار..

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