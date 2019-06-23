اليابان: إحياء الذكرى الـ74 لنهاية معركة أوكيناوا خلال الحرب العالمية الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- أ ش أ:

احتفلت جزيرة (أوكيناوا) الجنوبية في اليايان اليوم الأحد باحياء الذكرى الـ74 لنهاية معركة برية شرسة خلال المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن حوالي 5100 شخص شاركوا في هذا الحدث الذي أقيم في حديقة السلام التذكارية في مدينة (إيتومان) .. مشيرة إلى أن المشاركين وقفوا دقيقة حدادا على أرواح ضحايا هذه المعركة الذين بلغ عددهم قرابة 200 ألف شخص.

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بدوره، دعا حاكم (أوكيناوا) ديني تاماكي، إلى بذل المزيد من الجهود ليسود السلام الدائم العالم أجمع.

وكانت قوات أمريكية قد سيطرت على (أوكيناوا) عام 1945 بعد واحدة من المعارك التي اعتبرت الأكثر خسائر في الأرواح خلال الحرب العالمية الثانية التي شهدها المحيط الهادي .. وفي عام 1972 وبعد 20 عاما من انتهاء الاحتلال العسكري الأمريكي في معظم أنحاء اليابان عادت أوكيناوا إلى اليابان ولكن مع بقاء قواعد عسكرية أمريكية لا تزال بينها وبين سكان الجزيرة بعض الاحتكاكات.

ويخصص ما يقرب من 20% من جزيرة أوكيناوا الرئيسية - التي تقع على بعد 1600 كيلومتر جنوب غرب طوكيو - للمنشآت العسكرية الأميريكة، ولذلك يشكو سكان أوكيناوا باستمرار من الضوضاء والحوادث والتدهور البيئي، وكذلك الجرائم الجنسية التي يرتكبها أفراد من القوات العسكرية الأمريكية.