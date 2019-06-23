ارتفاع ضحايا زلزال "سيتشوان" بالصين لـ 31 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة قونغشيان بمدينة ييبين في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين مساء أمس بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، لتصل إلى 31 مصابا.

وذكر مسؤولو المقاطعة –في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- أن 21 من المصابين لايزالون يتلقون العلاج في

المستشفيات، فيما غادر 10 مصابين المستشفى بعد تلقيهم العلاج، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.وأضاف مسؤولو المقاطعة أن زلزالا بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر تم رصده صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين فيمحافظة قونغشيان بمدينة ييبين في المقاطعة، لافتين في الوقت نفسه إلى أن جهود الإغاثة لاتزال مستمرة، وأن إمدادات الكهرباء والمياه تم استعادتها بالكامل.وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر قد ضرب محافظة تشانغنينغ التابعة لمدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان /الاثنين/ الماضي، أسفر عن مصرع 13 شخصا وإصابة 220 آخرين ، وتسبب في إجلاء 80 ألف شخص.