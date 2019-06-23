مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي على يد حارسه الشخصي

أفادت قناة روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين، قُتل على يد حارسه الشخصي إثر محاولة إنقلابية في ولاية أمهرة شمالغربي البلاد.
قال التلفزيون الرسمي إن رئيس حكومة أمهرة أمباتشو مكونين قتل هو ومستشاره، فيما أكد أن وراء محاولة الانقلاب الجنرال أسامنيو تسيجيوكان،
في وقت سابق، تعرض رئيس أركان الجيش الإثيوبي سيري ميكونين لإطلاق نار، بعد ساعات من أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة الولاية، حسبما قال متحدث باسم رئيس الوزراء في وقت مبكر من الأحد.
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