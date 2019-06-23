رئيس موزمبيق يغادر القاهرة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين

غادر رئيس موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، القاهرة صباح اليوم الأحد؛ بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع رئيس موزمبيق تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، والاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين وعلى رأسها اللجنة المشتركة، إضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم جهود التنمية الاقتصادية بموزمبيق في مجالات تطوير
كما تناولت المحادثات آخر المستجدات والتطورات الإقليمية على المستوى القارئ في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، واتفق الرئيسان على مواصلة العمل لتنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في
ووقع الرئيسان عددا من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات التشاور السياسي وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، والتعاون الزراعي والأمن الغذائي، كما عقدا مؤتمرا صحفيا .
كان رئيس موزمبيق قد شهد حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين أمس الأول /الجمعة/ باستاد القاهرة .
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