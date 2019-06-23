أفادت تقارير إعلامية في كمبوديا اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غرب البلاد إلى 17 قتيلا و24 مصابا.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن هذا المبنى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين،
ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى الذي كان قد
يذكر أن وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث قد أعلن - في وقت سابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أن كافة العمال العاملين بالمشروع كمبوديين الجنسية ويستخدمون المشاريع الإنشائية التي لم يتم الانتهاء منها مقرا لنومهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا إلى 41 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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