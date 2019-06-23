الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا إلى 41 قتيلًا ومصابًا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أفادت تقارير إعلامية في كمبوديا اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غرب البلاد إلى 17 قتيلا و24 مصابا.
وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن هذا المبنى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين،

مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ والإغاثة استمرت على مدار الليلة الماضية وحتى وقت مبكر من صباح اليوم.
ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث بهذا المبنى الذي كان قد
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية به.
يذكر أن وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث قد أعلن - في وقت سابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - أن كافة العمال العاملين بالمشروع كمبوديين الجنسية ويستخدمون المشاريع الإنشائية التي لم يتم الانتهاء منها مقرا لنومهم.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء في كمبوديا إلى 41 قتيلًا ومصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا