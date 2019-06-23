تفاصيل محاولة الانقلاب العسكري في أثيوبيا

ذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي، اليوم الأحد، أن جنرالًا بالجيش الإثيوبي كان وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة شمالي البلاد التي قتل فيها اثنان من كبار المسئولين.

ووفق وسائل الإعلام الرسمية هو الجنرال أسامنيو تسيجي، الذي كان رئيس قوات الأمن في أمهرة.

كانت السلطات الإثيوبية أعلنت، مساء السبت، أن "جماعة

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مسلحة" نفذت "محاولة انقلاب" في أمهرة، ثانية أكبر مناطق البلاد من حيث عدد السكان.

ولاحقًا، ذكرت مصادر حكومية أن حاكم ولاية أمهرة الإثيوبية أمباتشو ميكونن ومستشاره لقيا مصرعهما بعد تعرضهما لهجوم في مكتبيهما في خضم المحاولة الانقلابية.

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد، إحباط محاولة انقلاب خارج العاصمة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

كان رئيس الوزرء الأثيوبى، أعلن عن إصابة رئيس أركان الجيش الجنرال سيارى ميكونين بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار.

أدلى رئيس الوزراء بتصريحه فى خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطنى، وظهر فيه مرتدياً البدلة العسكرية، للمرة الأولى، ولم يعطِ أبى أى تفاصيل إضافية حول الوضع الصحى لرئيس الأركان.