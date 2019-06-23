تركيا: بدء التصويت في جولة الإعادة للانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول

فتحت مراكز الاقتراع في مدينة إسطنبول التركية أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من الانتخابات البلدية، والمتوقع أن يفقد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفاؤه السياسيون سيطرتهم على المدينة.
وذكرت شبكة إيه.بي.سي.نيوز الأمريكية اليوم الأحد أنه تم إلغاء
وأضافت الشبكة الأمريكية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية لهذه الجولة من الانتخابات في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لتركيا.
يشار إلى أنه أيا كانت النتيجة لانتخابات إسطنبول، سواء بفوز إمام أوغلو أو خسارته، فإن أنصار المعارضة باتوا يعتبرون أوغلو أيقونتهم الجديدة التي ستقف أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة بعد أربعة أعوام.
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