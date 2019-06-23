الصين تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أيرلندا لمستوى جديد

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إنه يولي أهمية كبيرة لدفع العلاقات بين الصين وأيرلندا، وإنه مستعد لبذل جهود مشتركة مع نظيره الأيرلندي مايكل دي هيغينز من أجل رفع الشراكة الاستراتيجية متبادلة المنفعة إلى مستوى جديد لتحقيق النفع للدولتين والشعبين.

وأضاف بينج - خلال تبادل رسائل التهنئة مع نظيره الأيرلندي، بمناسبة الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الثنائية - أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 40 عاما، التزمت الدولتان بروح الاحترام المتبادل، والمعاملة فيما بينهما على قدم المساواة، والمنفعة المتبادلة

والربح للجانبين لدفع التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية، وحققتا إنجازات مثمرة في التبادلات والتعاون في المجالات المختلفة.وأشار إلى أن الرئيس هيغينز قام بزيارة دولة للصين عام 2014 وأجرى الرئيسان تبادلات عميقة وودية ورسما مخططا للعلاقات الصينية - الأيرلندية.من جانبه قال الرئيس الأيرلندي - في رسالته - إن العلاقات الثنائية أصبحت على مدار العقود الأربعة الماضية أقوى بمرور الوقت بينما ازداد تعمق التعاون العملي فيمختلف المجالات.وأضاف هيغينز أن الجانب الأيرلندي يولي اهتماما كبيرا لتنمية العلاقات مع الصين ويرغب في مواصلة استكشاف إمكانيات التعاون العملي ودفع التنسيق في حماية التعددية والشؤون العالمية الأخرى وتعزيز العلاقات الأيرلندية – الصينية.كما تبادل رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" ورئيس الوزراء الأيرلندي "ليو فارادكار" رسائل التهنئة، حيث أكد تشيانغ استعداد الصين للعمل مع أيرلندا لدفع الشراكة الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين الدولتين والتعاون الودي.من جهته، أوضح فارادكار أن الإصلاح والانفتاح في الصين والإنجازات الصينية في التنمية تكتسب أهمية عالمية، وأن الجانب الأيرلندي سيواصل التطوير الكامل للشراكة الاستراتيجية الأيرلندية - الصينية القائمة على روح الاحترام المتبادل.