إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بجروح في إطلاق نار

أعلن رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد، اليوم الأحد، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار. أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار. أدلى رئيس الوزراء بتصريحه في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني وظهر فيه مرتديًا البزة العسكرية. ولم يعطِ أبيي أحمد أي تفاصيل إضافية حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

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