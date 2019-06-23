الرئيس الصيني يؤكد مشاركته في قمة العشرين

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إنه سيشارك في قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل، في أول تأكيد رسمي لحضوره حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد.

تُعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا في الفترة من 27 إلى 29 يونيو. ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيداً من التفاصيل.

وقد يكون اجتماع شي مع ترامب، محورياً لإعادة مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى مسارها ووقف التصعيد في الحرب التجارية بينهما.

كان شي قد قام بزيارة دولة هي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية في 14 عاماً. وقال محللون إن شي سعى إلى استخدام الزيارة كمؤشر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على تأثيره على كيم، قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان.

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