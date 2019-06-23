زلزال قوي يضرب كاليفورنيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد خمسة كيلومترات إلى جنوب غرب تجمع بتروليا السكني الصغير في شمال كاليفورنيا مساء أمس السبت.

ووقع الزلزال على عمق 9.4 كيلومتر.

ولم ترد أية تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

ويقدر عدد سكان بتروليا التي تقع في مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو في منطقة برية وعادة ما تشهد نشاط زلزالي.

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