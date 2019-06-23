موريتانيا.. محمد ولد الغزواني يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة

أعلن المرشح محمد ولد الغزواني، الأحد، فوزه بانتخابات الرئاسة في موريتانيا.

وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الموريتانية، التي جرت الأحد، قد أظهرت تقدم المرشح، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع السابق الذي يحظى بدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الموالاة.

وأفادت النتائج الأولية، التي نشرتها المواقع الإخبارية المحليّة، بعد فرز أصوات 186 مكتباً انتخابياً من أصل 3861، حصول الغزواني على 96728 أي نسبة 51.925% من الأصوات، يليه مرشح المعارضة سيد محمد بوبكر، الذي حاز على تأييد 34785 ناخباً، أي نسبة 18.673%، فيما حلّ المرشح بيرام الداه اعبيدي ثالثاً بـ 30557 أي 16.404%، أمّا المرشح كان حاميدو بابا، فقد احتل المرتبة الرابعة في هذا النتائج الأوليّة بعد حصوله على 16248 أي نسبة 8.722%، وبفارق بعيد، جاء كل من المرشحين محمد ولد مولود ومحمد الأمين الوافي، بنسبة أصوات ضئيلة لم تتجاوز 3%.

6 مرشحين

وخاض هذه الانتخابات 6 مرشحين، وإذا لم يحصل أحدهم على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، يتأجلّ الإعلان عن رئيس موريتانيا الجديد إلى الشهر المقبل، بعد إجراء جولة ثانية من الانتخابات، سيتنافس فيها حسب التوقعات، مرشح المعارضة سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من الإسلاميين، ووزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية والرئيس محمد ولد عبد العزيز.

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في وقت سابق، قالت لجنة الانتخابات بموريتانيا، إن نسبة المشاركة، تجاوزت 60%، وأكدّت أنّ العملية الانتخابية سارت بشكل طبيعي، دون تسجيل خروقات كبيرة.

المصدر: – العربية.نت