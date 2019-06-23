واشنطن بوست: البنتاغون شن هجوما إلكترونيا على إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أن وزارة الدفاع الأميركية – البنتاغون شنت هجوما إلكترونيا بموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ يوم الخميس الماضي. وأضافت الصحيفة، أن البنتاغون أكد أن الهجوم الإلكتروني جاء ردا على إسقاط إيران للطائرة الأميركية من دون طيار. Advertisements المصدر سكاي نيوز عربية

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