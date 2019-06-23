الارشيف / اخبار العالم

ضرب إيران يطيح بصفقة القرن وترسيم الحدود

0 نشر
Zeina 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يونيو 2019 10:11 صباحاً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

المنطقة تغلي والكل يراقب تسارع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا بعد إسقاط طهران لـ”الدرون” الأميركية و”فرملة” الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد في آخر لحظة.

مصادر لبنانية متابعة رأت عبر تصريحات إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الضربة الأميركية لإيران قبل إنجاز “صفقة القرن”، يطيح بها، ومعها يطيح أيضا بالرعاية الأميركية لعملية ترسيم الحدود البرية والمائية للبنان في الجنوب مع إسرائيل.

ومعلوم أن تل أبيب تستعجل الترسيم، من خلال تحديد مهلة المفاوضات لستة أشهر تسريعا لإنتاج الغاز، بينما يصر لبنان على أن يبقى أجل المفاوضات مفتوحا، وأن يشمل الترسيم الحدود البرية والبحرية، وليس البحرية فقط، كما يريد الإسرائيليون.

Advertisements

 

المصدر الانباء الكويتية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضرب إيران يطيح بصفقة القرن وترسيم الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا