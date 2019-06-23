ضرب إيران يطيح بصفقة القرن وترسيم الحدود

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المنطقة تغلي والكل يراقب تسارع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصا بعد إسقاط طهران لـ”الدرون” الأميركية و”فرملة” الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرد في آخر لحظة.

مصادر لبنانية متابعة رأت عبر تصريحات إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن الضربة الأميركية لإيران قبل إنجاز “صفقة القرن”، يطيح بها، ومعها يطيح أيضا بالرعاية الأميركية لعملية ترسيم الحدود البرية والمائية للبنان في الجنوب مع إسرائيل.

ومعلوم أن تل أبيب تستعجل الترسيم، من خلال تحديد مهلة المفاوضات لستة أشهر تسريعا لإنتاج الغاز، بينما يصر لبنان على أن يبقى أجل المفاوضات مفتوحا، وأن يشمل الترسيم الحدود البرية والبحرية، وليس البحرية فقط، كما يريد الإسرائيليون.

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المصدر الانباء الكويتية