كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تدعو لمحاسبة أمير قطر لفساده بالمجال الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت صحيفة فرنسية، إلى محاسبة أمير قطر، على فساد بلاده في المجال الرياضي، معتبرة بعد إعادة فتح ملف فساد حصول الدوحة على تنظيم مونديال عام 2022؛ نتيجة رشى قدمتها لميشيل بلاتيني؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأسبق، أن قطر هي المتهم الأول في تلك القضية.

وتحت عنوان: «التحقيق في الفساد الرياضي.. قطر في المقدمة»، أوضحت صحيفة «ليبراسيون»: إن هذا التحقيق، الذي يعد جزءاً من التحقيق الأولي الذي بدأه المكتب المالي الوطني الفرنسي منذ 3 سنوات، وتم احتجاز بلاتيني على ذمته، يسلط الضوء على الفساد الرياضي في نظام إصدار التراخيص، والعمليات المالية المشبوهة، التي تتميز بها قطر؛ للحصول على المسابقات الرياضية، دون الكفاءة الحقيقية على الأرض.

وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته الخميس الماضي: «نعرف جيداً رغبة القطريين في تنظيم المسابقات الرياضية الدولية؛ لتصبح قوتها الناعمة، بعد أن فشلت في الحصول على الألعاب الأولمبية خلال عامَي 2016 و2020، الأمر الذي دفعها للجوء إلى الطرق الملتوية؛ للحصول أخيراً على تنظيم مونديال 2022، وأيضاً بعدما حصلت على تنظيم نهائيات لكرة اليد عام 2015، وكأس العالم لألعاب القوى 2019، ولكن للمرة الأولى في التاريخ، سيقام المونديال في فصل الشتاء، لأول مرة في تاريخ البطولة العالمية».

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وأوضحت الصحيفة: إن الدبلوماسية الرياضية والفساد في قطر هما أمران مثيران للاهتمام؛ بسبب مزيجهما، مدللة على ذلك بنموذج ناصر الخليفي، الذي احتجزته السلطات الفرنسية؛ للاستماع إلى أقواله في 23 مايو الماضي.

ودعت الصحيفة إلى محاسبة أمير قطر، وأتباعه من أمثال ناصر الخليفي، الذي تم اتهامه في قضية تضارب المصالح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد إطلاق سراح بلاتيني؛ فإن المتهم الرئيسي في هذه القضية هي قطر التي تحايلت؛ من أجل إرساء عملية التنظيم إليها، مقابل تحويلات مالية.