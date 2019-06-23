كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا: جنرال بالجيش وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية، اليوم الأحد، أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره، قُتلا خلال محاولة انقلاب فى الولاية، وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم فى مكتبيهما، أمس السبت، لكن التقارير لم تشر بأصابع الاتهام إلى أحد.

وعلى جانب آخر، ذكر التلفزيون الرسمى الإثيوبى، اليوم الأحد، أن جنرالا بالجيش يقف وراء محاولة انقلاب فى ولاية أمهرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من المسؤولين البارزين، وقالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجى، وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن فى الولاية، وأمهرة واحدة من 9 ولايات فى البلاد.

Advertisements

وكان رئيس وزراء أثيوبيا أبى أحمد، أعلن، اليوم الاثنين، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سيارى ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وأدلى رئيس الوزراء بتصريحه فى خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطنى وظهر فيه مرتدياً البدلة العسكرية لأول مرة ،ولم يعط أبى أى تفاصيل إضافية حول الوضع الصحى لرئيس الأركان.

من جهتها أصدرت السفارة الأمريكية فى أثيوبيا سلسلة تحذيرات للرعايا الأمريكيين المقيمين فى هذا البلد بعد معلومات أفادت بحصول إطلاق نار فى العاصمة أديس أبابا ووقوع أعمال عنف فى مدينة بحر دار فى ولاية أمهرة، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.