كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الإثيوبية تعلن فشل محاولة للانقلاب على حكومة إقليم أمهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، فشل محاولة للانقلاب العسكري في ولاية أمهرة، وهي واحدة من 9 ولايات إقليمية في البلاد.

وقال أحمد في كلمة تليفزيونية، ظهر فيها مرتديًا زيا عسكريا إن رئيس أركان الجيش الإثيوبي أصيب في إطلاق للنار.

وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء نيجوسو تيلاهون، في بيان على التليفزيون الحكومي "نؤكد أن هناك محاولة انقلاب ضد قيادة دولة أمهرة الإقليمية لكنها لم تنجح".

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وقال رئيس الوزراء أبي أحمد في تغريدة إن "الشرطة الفيدرالية مخولة بإحلال الاستقرار في المنطقة، ومنحت التصريح باتخاذ إجراءات بشأن المحرضين".

وأصدرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا تحذيرًا أمنيًا قائلة إنها "على علم بإطلاق الأعيرة النارية في أديس أبابا فضلاً عن العنف في مدينة بحر دار وحولها في منطقة أمهرة. تنصح السفارة الناس بالبقاء في أماكن آمنة".