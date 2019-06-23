كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسكري السوداني: رفضنا مخططا يمكن أن يمزق السودان "عود وعمود" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي)، أن المجلس العسكري رفض مخططاً كان حول تشكيل السلطة الانتقالية يمكن أن يمزق السودان، وأضاف رفضنا مخططاً كان يمكن أن يمزق السودان "عود وعمود".

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وقال حميدتي في حشد جماهيري بقرية أبرق بشرق النيل، يوم السبت، إن الأجندة عطلت تشكيل الفترة الانتقالية، وإنه كان من الممكن تشكيل الحكومة والفترة الانتقالية من اليوم الثاني للتغيير، وأضاف "لكن للأسف ظهرت المصالح والشمويلة والأجندة أفضل منها نظام البشير".

وقال نائب رئيس المجلس العسكري "لا نرفض التفاوض، ولكن ليس من المنطق أن تأخذ 67% وتتحكم في الناس بمزاجك"، في إشارة إلى قوى الحرية والتغيير.