كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: "ترامب" يقف ضد فريق الأمن القومي الأمريكي بسبب هجمات إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقف ضد فريق الأمن القومي التابع له عندما قرر عدم المضي في توجيه ضربات انتقامية ضد إيران في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ووفقًا للصحيفة، يُزعم أن القائد الأعلى قد أخبر أحد المقربين عن مستشاريه: "هؤلاء الناس يريدون دفعنا إلى الحرب، وهذا مثير للاشمئزاز. لسنا بحاجة إلى مزيد من الحروب".

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بينما أعرب عن أسفه لخسارة طائرة بدون طيار بقيمة 130 مليون دولار أسقطها صاروخ إيراني، اختار "ترامب" عدم الانتقام لأنه يعتقد أنه كان من المفترض أن يكون الناخبون الأمريكيون غاضبين أكثر من الخسائر البشرية من الأموال المفقودة.

ولم يعلق البيت الأبيض على هذه المزاعم حتى الآن.