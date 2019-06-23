إصابات بمواجهات بالعيساوية واعتقال 10 شبان بالقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 10 شبان من القدس المحتلة، 7 منهم من بلدة العيساوية التي شهدت مواجهات خلفت جرحى بصفوف المواطنين وحالات اختناق بالغاز المدمع.

وعرف من بين المعتقلين: حسام عليان، وعبد القادر داري، وأكرم مصطفى، ومجد بشير أحمد، ونور الدين محيسن، ومحمد رأفت داري، وأيوب أبو الحمص وجميعهم من بلدة العيساوية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من شارع الواد في البلدة القديمة: عبادة نجيب، ومحمود نجيب، وإبراهيم أبو اسنينة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيساوية، محمد أبو الحمص، إن قوات الاحتلال اقتحمت المنازل السكنية بعد خلع وتكسير بعض الأبواب، واعتقلت عدة شبان من البلدة، مضيفا أن مواجهات عنيفة شهدتها أحياء البلدة، استمرت لساعات، ردا على الاقتحامات اليومية للبلدة التنكيل بسكانها.

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واستخدمت شرطة الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية باتجاه الشبان في عدة حارات بالبلدة.

من جانبها، أكدت لجنة المتابعة في العيساوية أن سلطات الاحتلال بمؤسساتها المختلفة تستهدف البلدة منذ حوالي أسبوعين، حيث الاقتحامات اليومية على مدار الساعة ويتم خلالها توزيع أوامر وإخطارات الهدم تحت ذريعة البناء دون تراخيص، إضافة إلى فرض ضرائب مختلفة على السكان، ومخالفات سير دون سبب، واعتداء على السكان بالضرب والقنابل، واعتقالات واستدعاءات طالت الفتية والشبان وكبار السن.

وأضافت اللجنة في بيان أن قوات الاحتلال تتعمد عرقلة حياة أهالي قرية العيساوية، من خلال التمركز على أبواب البناية والمنازل والمحلات التجارية. وناشدت المؤسسات الحقوقية والإعلامية رصد وتوثيق الأحداث والانتهاكات الخطيرة من خلال الزيارات الميدانية للبلدة.