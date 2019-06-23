شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التلفزيون الأثيوبي : مقتل رئيس ولاية أمهرة خلال محاولة انقلاب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:14 صباحًا, 23 يونيو 2019 م المناطق - واس أسفرت العملية الانقلابية في ولاية “أمهرة” في أثيوبيا أمس السبت عن مقتل رئيس الولاية أمباتشو مكونن.

وأكد التلفزيون الحكومي أن جنرالاً بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية “أمهرة” شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مستشار رئيس الولاية قتل خلال المحاولة انقلاب في الولاية.

وكانت السلطات الإثيوبية أعلنت مساء السبت أن جماعة مسلحة نفذت “محاولة انقلاب” في أمهرة.

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