الان تتابع جنرال إيراني: أي صراع في المنطقة قد يخرج عن نطاق السيطرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
نقلت وكالة أنباء فارس عن قائد كبير بالجيش الإيراني قوله اليوم الأحد إن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الجمعة إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة مسيرة لأن ذلك كان من الممكن أن يسفر عن سقوط 150 قتيلا وأشار إلى أنه مستعدة لإجراء محادثات مع طهران.
وقالت إيران أمس السبت إنها سترد بحزم على أي تهديد لها.
ونسبت الوكالة إلى الميجر جنرال غلام علي رشيد قوله “إذا اندلع صراع في المنطقة فلن تتمكن أي دولة من التحكم في نطاقه وتوقيته وعلى الحكومة الأمريكية التصرف بمسؤولية لحماية أرواح القوات الأمريكية بتفادي سوء التصرف في المنطقة.
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