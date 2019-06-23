افتتاح مؤتمر الاستثمارات تحت عنوان "خطوة نحو تافوش " في مدينة ديليجان

افتتح مؤتمر الاستثمارات تحت عنوان "خطوة نحو تافوش " في مدينة ديليجان، في ارمينيا، برعاية وحضور رئيس حكومة ارمينيا نيكول باشينيان، وشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين ورجال اعمال من عدة دول ، ومن لبنان حضر بدعوة رسمية محافظ البقاع القاضي ​كمال ابو جودة​ الذي كان له كلمة في المؤتمر ،كما واكبت سفيرة لبنان في ارمينيا السيدة مايا داغر ​الوفد اللبناني​ المشارك، كما شاركت "شركة مزارع غاردينيا" اللبنانية العاملة في ارمينيا ، جريا على عادتها السنوية في المؤتمر ممثلة بمديرها العام نقولا ابو فيصل.

‎المحافظ ابو جودة لفت بكلمته في المؤتمر، الى "ان ارمينيا بخير ولكنها تحتاج الى تعاون من الجميع في هاياستان والانتشار الارمني حول العالم لذا اقترح عليكم خلق نادي أصدقاء ارمينيا حول العالم وبالتأكيد سوف أكون عضوا في هذا النادي الذي يعمل فيه الأعضاء عمل ​الدبلوماسية الاقتصادية​ لجلب الاستثمارات وبتكلفة صفر لانه عمل تطوعي."

وأشار الى ان " ما أقوله للسلطات اللبنانية أكرره هنا، لا استثمارات بدون أمان واستقرار، حافظوا على جيشكم والقوى الامنية والبوليس ولا تدعوا احدا يفرط في حقوقكم لان الاستثمارات سوف تغادر اذا لم يعد الامن متوفرا وهذا الامن واحد من اهم النعم في ارمينيا، ونحن نعاني حتى يومنا هذا من تأخير وانتظار اوقات طويلة للدخول الى ارمينيا في ​المطار​ لذا نقترح انشاء بوابة الكترونية خاصة بالمستثمرين على غرار دبي" مضيفا ان عليكم "تطوير الأرياف عبر المجالس البلدية وتثقيف المواطن بأن المستثمر هو صديق ولم يأتِ الى هنا ليأخذ ارضهم معه الى بلاده، فضلا عن العمل لتحسين الدعاية لارمينيا في الخارج، لأن بعضاً من ابناء الارمن يعتبرون هذا البلد مكاناً لقضاء العطلة الصيفية وليس للاستثمار ويتفاجأون حين يقرأون عن استثمارات كبيرة هنا ، فبعض سفراء ارمينيا في الخارج يجب أن يدركوا بأن تشجيع المستثمرين على القيام بإستثمارات في ​أرمينيا​ هو جزء هام في عملهم".

وأمل ابو جودة "في أن صلاحيات ​وزارة الزراعة​ التي انتقلت الى ​وزارة الاقتصاد​ ستنفذ بأفضل شكل، لأن البلد بحاجة ماسة للزراعة، و​الأمن​ الغذائي لارمينيا يبدأ من الزراعة ويليها ​الصناعة​ ، والرهان على ​السياحة​ رهان خاطئ.

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‎وختم بالاشارة الى ان "تافوش كما لبنان قد تكون منتجا هاما للصنوبر والفرصة متاحة لكم الاستفادة منها ، هلم نبني ارمينيا سوية، ودائما سوف أكون بتصرفكم نحو الافضل لهذا البلد الجميل ."