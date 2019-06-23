علامة: لإلغاء الطائفية السياسية واعتماد آلية علمية بملف التعيينات توصل صاحب الكفاءة

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ إلى أنّ "المنطقة "تغلي" وحتّى لو فضّل ​لبنان​ أن ينأى بنفسه، قد لا يعطيه الخارج ترف ​النأي بالنفس​ عمّا يحصل في المنطقة، لذا يجب على الجميع التعاطي برويّة"، مبيّنًا أنّ "أي خضّة أمنيّة ستؤثّر على أسعار البترول وتؤدّي إلى مشاكل اجتماعية". ورأى أنّ "كلفة الحوار بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ أقل من كلفة الحرب إذا حصلت".

وشدّد في حديث إذاعي، على أنّ "اللبنانيين يجب أن يعوا أنّنا جميعًا في المركب نفسه، وإذا غرق فسيغرق الجميع، ولا أعتقد أنّ هناك فريقًا يمكنه القول إنّني موجود وأريد إقصاء الآخرين". وذكر "أنّني حضرت بعض ​جلسات مناقشة​ ​الموازنة​ في ​لجنة المال والموازنة​، وهناك نقاش جميل حضور لافت من النواب، وهذا دليل عافية، فالعمل البرلماني الديمقراطي هكذا يجب أن يكون".

ونوّه علامة إلى أنّه "هذه الموازنة أفضل ممن الموازنات السابقة، لأنّ الكل متيقّظ لضرورة تخفيض ​العجز​"، مؤكّدًا "وجوب العمل على خفض عجز ميزان المدفوعات، وتحفيز ​الصناعة​ المحلية"، سائلًا: "هل هناك أسوأ من أنّ ​مستشفيات​ تغلق أبوابها بسبب عجزها المادي وأُخرى لا إمكانيّة لها لإستكمال علاج المصابين ب​السرطان​؟".

وشدّد بموضوع ​التعيينات​ على "وجوب احترام موضوع ​المناصفة​ واعتماد آليّة علميّة توصل صاحب الكفاءة. وهناك آليّة تمّ اعتمادها سابقًا والجميع وافق عليها، ويمكن اعتمادها الآن لأنّ هناك ضرورة للعمل على إنجاز التعيينات في أسرع وقت ممكن".

وركّز على "أنّنا كفريق سياسي ندعو إلى إلغاء الطائفية السياسيّة الّتي هي كالسرطان بالنسبة إلى لبنان، وعندها كل شخص يمكن أن يصل بكفاءته وضمن المعايير الّتي وُضعت".