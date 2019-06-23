اسامة سعد: الرؤساء والوزراء والنواب "عم ببحبشوا" بجيوب الناس

اشار النائب ​اسامة سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "البلد كلو واقف، لا شغلة ولا مشغلة، الرك على الرؤساء والوزراء والنواب "عم ببحبشوا" بجيوب الناس، كل ما "بحبشوا" كل ما طلعلن، هيك طالبين منن الخواجات "ببلاد برا"، خواجات البلد ناطرين المصريات والناس على بواب الغضب ومش ناطره حدا".

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