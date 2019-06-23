قال وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ردا على اتهام ​التيار الوطني الحر​ بالطائفية من قبل بعض المشاركين في احد اللقاءات خلال جولته في ​بعلبك الهرمل​، "يللي منو قادر يتحمل انو هالبلد بدو يضل متنوع وبدنا نحافظ عالمسيحيين فيه... ما يتحمل".

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كانت هذه تفاصيل خبر باسيل ردا على اتهامه بالطائفية ببعلبك: يللي منو قادر يتحمل انو بدنا نحافظ عالمسيحيين ما يتحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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