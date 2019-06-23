محمد داوود رعى مهرجانا ثقافيا في النبطية: لا خوف على لبنان

ركّز وزير الثقافة ​محمد داوود​، خلال رعايته مهرجانًا ثقافيًّا وأدبيًّا وفنيًّا نظّمه "نادي الشقيف" في ​النبطية​ و"الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم"- لجنة كرسي الشاعر ​محمود درويش​ في الجامعة، تقديرًا للشاعر محمود درويش، في مركز النادي في النبطية، على أنّ "لا خوف على النبطية ولا خوف على ​لبنان​ طالما أنّ فيه هذه الثلّة المباركة من الميامين الأوفياء".

وتوجّه إلى الحضور قائلًا: "إذهبوا عميقًا إلى المقاومة بالحرف واللوحة والقصيدة والكلمة، واعلموا أنّ مساحة حرفكم كلّما تمدّدت على خريطة الوطن وعقول بنيه، تبدّد ليل الأزمات وكبر احتمال الياسمين في حاضرنا الخريفي مبشّرًا بوعد الربيع"، لافتًا إلى أنّ "على أيديكم تستعيد اخضرار المواسم وتُحفظ النبطية حاضرة ثقافيّة وطنيّة عربيّة، كرسيًّا بين الأرض والسماء يتّسع لكلّ المبدعين، منبرًا للأدب والفن ومحرابًا لثقافة الحب والسلام".