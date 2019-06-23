طقس الغد غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يتأثّر الحوض الشرقيّ للمتوسّط تدريجيّاً بكتل هوائية حارة مصدرها ​الخليج العربي​.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل خاصّة خلال اللّيل تؤدّي لانخفاض مستوى الرؤية أحياناً وارتفاع ​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية والداخلية.

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات المتوسّطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكلٍ إضافيّ في المناطق الجبلية والداخلية.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يُذكر على الساحل.