طقس الغد غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يتأثّر الحوض الشرقيّ للمتوسّط تدريجيّاً بكتل هوائية حارة مصدرها الخليج العربي.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيّاً إلى غائم مع ضباب محلي على المرتفعات ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل خاصّة خلال اللّيل تؤدّي لانخفاض مستوى الرؤية أحياناً وارتفاع درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية.
الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات المتوسّطة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكلٍ إضافيّ في المناطق الجبلية والداخلية.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية دون تعديل يُذكر على الساحل.
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