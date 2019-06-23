قتيل بإطلاق نار خلال اشكال على البولفار البحري لصيدا وتوقيف الجاني

قتل الشاب صالح أبو عريشة اثر تعرضه لإطلاق نار خلال اشكال فردي وقع فجر اليوم بينه والمدعو سلطان الظريف على البولفار البحري لمدينة صيدا قرب مطعم "ذوات".
وفي التفاصيل ان الظريف اقدم على اطلاق النار من مسدس حربي على ابو عريشة ما ادى الى وفاته على الفور.
وبعد وقت قصير على فرار مطلق النار، تمكنت القوى الأمنية من إلقاء القبض عليه في منطقة الفوار في صيدا، وبوشرت التحقيقات.
وافيد أن الخلاف بين ابو عريشة والظريف تطور على خلفية اشكال سابق بين ابو عريشة واحد أقرباء مطلق النار.
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